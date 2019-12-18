Декабрь 18th, 2019

В Чечне гей-сексом в Интернете интересуются в три раза чаще, чем по России

Пользователи Интернета из Чечни в три раза чаще, чем их сограждане в других регионах России, ищут в «Яндексе» «гей-секс».



С 2004 года, со времени ведения статистики, в поисковой системе «Яндекс» жители Чечни стабильно лидируют в России по запросу «гей-секс».



Не отстают от них в Якутии (2 место), Дагестане (3 место), а также в таких регионах, как Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Ставропольский край и Чукотка. Ссылки на результаты разместил в своем «Фейсбуке» пользователь Chuprunov. Он обратил внимание на то, что Google.Com дает такие же результаты.

Власти Чечни неоднократно настаивали на том, что «Кавказ ментально не воспринимает гомосексуализм». А летом 2017 года чеченский министр утверждал: «Геи генетически невозможны в нашем народе! Не шутите с огнем!..»