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В Чечне гей-сексом в Интернете интересуются в три раза чаще, чем по России

Пользователи Интернета из Чечни в три раза чаще, чем их сограждане в других регионах России, ищут в «Яндексе» «гей-секс».

чечня,гей-секс


С 2004 года, со времени ведения статистики, в поисковой системе «Яндекс» жители Чечни стабильно лидируют в России по запросу «гей-секс».

Не отстают от них в Якутии (2 место), Дагестане (3 место), а также в таких регионах, как Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Ставропольский край и Чукотка. Ссылки на результаты разместил в своем «Фейсбуке» пользователь Chuprunov. Он обратил внимание на то, что Google.Com дает такие же результаты.

Власти Чечни неоднократно настаивали на том, что «Кавказ ментально не воспринимает гомосексуализм». А летом 2017 года чеченский министр утверждал: «Геи генетически невозможны в нашем народе! Не шутите с огнем!..»

Category: Новости, Россия ﻿
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