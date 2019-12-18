Декабрь 18th, 2019

Украинский Кабмин имитирует санкции против РФ и наращивает сотрудничество

Замечательная история про то, как наш Кабмин симулирует санкции в отношении России.



Я уже писал про комбинацию «Слуг народа» с «Законом про запрет импорта электроэнергии из России» – на самом деле этот закон как раз разрешает импорт. Была поправка имени Геруса, которая прямо разрешила работу с РФ, теперь целый Закон. То есть они под соусом патриотизма и энергетической независимости от агрессора успешно протащили совершенно другое. Где запрет есть в названии, но его нету по сути – разрешены поставки на рынок «на сутки вперед», а также импорт из Беларуси – что абсолютно одно и тоже, поскольку Сеть у них одна.



Теперь Кабмин заявляет, что намерен расширить санкции против РФ и в течение месяца внести свои предложения в РНБО. Серьезно? Вам не хватает санкций? Или это лапша на наши уши? А что в реальности? В ноябре импорт электроэнергии в Украину составил 661 МВт-часов. Впервые мы «достигли» того, что имепорт на 5% превысил экспорт. Кстати, РФ увеличила свои поставки в Украину на 4%. В декабре все еще интереснее стало. Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора. Только за трое суток 11–13 декабря поставки возросли с 480 тыс. кВт-ч (11 декабря) до 1 268 000 кВт-ч (13 декабря).



В общем, все очевидно. Наши имитаторы в правительстве и Раде не устают радовать российский бизнес, российских энергетиков и шахтеров. РФ использует энергетику, как и газ – в качестве большой дубинки. И активно демпингует на украинском рынке. Пока демпингует, а потом свое вернет. При этом наше производство из-за этого сокращается, страдают люди, теряет бюджет. Потому что 55% нашей генерации – державное предприятие «Энергоатом». Вот так ребята сдают национальные интересы Украины вместе с энергетической безопасностью. Кремль должен их как-то наградить, я считаю. Ребята точно заслужили…

https://newsua.one/news/ukrainskii-kabmin-imitiruet-sankcii-protiv-rf-i-naraszivaet-sotrudnichestvo.html