Декабрь 18th, 2019

Ученые — на спасение климата нужно 2,5 триллиона долларов





По оценкам экспертов, для избежания сценария глобальной климатической катастрофы странам мира придется потратить 2,5 триллиона долларов.



Как сообщает проводившая исследование страховая компания Euler Hermes, наибольшие финансовые вложения придется совершить в энергетический сектор. По подсчетам компании – порядка 900 миллиардов долларов.

Вкладывать также придется в отдельные отрасли промышленности, в частности, модернизация сталелитейной промышленности обойдется в 300 миллиардов долларов, а вложения в воздушный и морской транспорт составят 55 миллиардов.

Отметим, что страны ЕС планируют направить порядка триллиона евро на меры, по предотвращению климатических изменений и к 2050 году полностью сократить выбросы парниковых газов.