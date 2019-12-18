Трамп планировал создать палестинское государство?

Вот как, по некоторым источникам, Трамп планирует решать конфликт в Израиле.



Ливанский телеканал «Аль-Маядин» вечером 16 декабря сообщил, что редакции удалось ознакомиться с черновиком плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, разработанного администрация Дональда Трампа.



По данным редакции, «сделка века» предполагает подписание трехстороннего соглашения между Израилем, палестинской администрацией в Рамалле и ХАМАСом.



План мирного урегулирования предусматривает создание на Западном берегу и в секторе Газы арабского государства, которое будет называться «Новая Палестина». Блоки еврейских поселений останутся в Израиле.



У Нового Палестинского государства будет собственная полиция, которая будет вооружена. Защита Нового Палестинского государства от внешней агрессии будет возложена на Израиль. При этом палестинское государство будет платить Израилю за услуги в области безопасности. Размер платежа будет согласован в ходе переговоров между Израилем и арабскими странами.



Статус Иерусалима предлагается решить следующим образом: город не будет разделен, и будет принадлежать как Израилю, так и Новой Палестине. Арабские жители столицы будут иметь гражданство НП. Отвечать за благоустройство и образование будет мэрия Иерусалима. Палестинская администрация будет переводить мэрии Иерусалима плату за земельный налог и воду.



Трассы 60 и 90 будут иметь выделенные полосы для палестинского транспорта.

Сектор Газы и Западный берег свяжут шоссе, которое будет пролегать на высоте 30 метров, и трубопровод для питьевой воды. Египет предоставит сектору участок земли для промышленной зоны и аэропорта. На этой территории будет запрещено возводить жилье.

Для реализации соглашения в течение пяти лет будет выделено 30 миллиардов долларов. 20% этой суммы предоставят США, 10% — Евросоюз, 70% — государства Персидского залива.

Границы между двумя государствами будут прозрачными. До строительства порта и аэропорта палестинцы будут пользоваться израильскими. Иорданская долина останется под израильским контролем. Ее суверенитет черновик не оговаривает.

План также предусматривает разоружение боевиков ХАМАСа, освобождение заключенных, проведение демократических выборов в Палестине. Оговариваются и временные рамки.

В случае отказа ООП и ХАМАСа от предложенных им условий США прекратят финансовую помощь палестинцам. Если ООП примет соглашение, а ХАМАС и «Исламский джихад» его отвергнут, США поддержат Израиль в конфронтации с этими группировками. В случае отказа от соглашения Израиля, он останется без американской помощи.

Андрей Шор