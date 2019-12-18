Декабрь 18th, 2019

Сотсоавлен список худших фильмов десятилетия

В список вошли приводящая в смущение эротическая трилогия, абсолютно лишенные юмора ромкомы, несколько катастрофичных экспериментов со смешением жанров, а также другие провальные картины.

Очередное десятилетие подходит к концу, поэтому самое время подводить всевозможные итоги. Авторитетный журнал об американской киноиндустрии The Hollywood Reporter поделился своим мнением о самых плохих фильмах за последнюю декаду. Кинокритик Фрэнк Шек, взявшийся за составление этого «сомнительного» списка, решил вынести за скобки десятки провальных сиквелов, ремейков и перезапусков, а также всякие проходные фильмы, которые заведомо подавались как третьесортное зрелище. Вот что получилось:

Фильмы Адама Сэндлера:

«Притворись моей женой» (2011)

«Такие разные близнецы» (2011)

«Папа-досвидос» (2012)

«Сапожник» (2014)

«Пиксели» (2015)

«Ковбои против пришельцев» (2011)

«Эмоджи фильм» (2017)

Трилогия «Пятьдесят оттенков серого»

Трилогия «Человеческая многоножка»

«Повелитель стихий» (2010)

«Муви 43″ (2013)

«Значит, война» (2012)

«День Святого Валентина» (2010)

«Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (2012)

Как видим, Шек воздержался от составления рейтинга как такового, поскольку здесь нет распределения мест. Кинокритик оговаривается, что за время своей профессиональной деятельности он очень настрадался от просмотра низкокачественного кино, так что этот импровизированный список можно было бы либо расширять до бесконечности, либо каждый из фильмов-фигурантов без труда заменить на десятки других подобных киношек.