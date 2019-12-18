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Символы везде: Суд Сингапура постановил конфисковать принадлежащий российской компании «Севастополь»



В 2018 году судно «Севастополь» уже попало под санкции США за контрабанду нефтепродуктов в Северную Корею.

Решение о конфискации основано на иске судового агента из-за долгов в 1,3 млн. сингапурских долларов (примерно 1 млн. долларов США).

Российские контрабандисты долг признали, объясняя его отказом получателя принимать груз с отягощенного полезными санкциям судна.

В аналогичной ситуации оказалось ещё одно российское судно-контрабандист — «Партизан». Оно задержано в порту Поханг, где южнокорейские бункеровщики отказываются заправлять обложенное санкициями судно топливом, поэтому отважные расеянские мореходы не могут даже разогреть себе корм и сидят в каютах без отопления.

oleg_leusenko

Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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