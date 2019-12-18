Шарлиз Терон высказалась о своем двухполом ребенке: «Однажды моя дочь сама расскажет свою историю»

Шарлиз Терон
44-летняя Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей, семилетнего Джексона и четырехлетнюю Августу. Несколько лет назад старший ребенок актрисы, по ее словам, стал просить называть его девочкой. О кризисе идентичности и расстройстве личности Джексона трудно судить, но его приемная мать в этом году впервые заговорила о нем в интервью в женском роде. В новой беседе с прессой она ответила на просьбу рассказать о Джексоне.
Терон призналась, что ситуация с Джексоном для нее новая, прежде она не сталкивалась с подобным.
История моей дочери — это ее история. Однажды она сама расскажет ее, если захочет. Мне, как матери, лишь важно, чтобы окружающие и пресса использовали правильное местоимение в разговорах,— сказала Шарлиз.
Шарлиз Терон
По ее словам, прежнее обращение задевало Джексона, поэтому актриса и заговорила об этом в СМИ.
Шарлиз Терон не единственная голливудская мать, меняющая гендерную идентичность своего ребенка, что вызывает разный отклик. Нейролингвист, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская, например, убедительно высказалась против такой парадигмы жизни.
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