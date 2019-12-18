«Северный Поток» все — Сенат вслед за Конгрессом одобрил санкции

Сенат США принял проект бюджета Пентагона на 2020 год. Объем оборонного бюджета США составляет $738 млрд.

Как сообщает Reuters, конгрессмены внесли в текст законопроекта поправки о санкциях в отношении проекта «Северный поток-2».

Документ предусматривает ограничения против иностранных компаний, которые предоставляют суда для строительства «Северного потока-2». Кроме того, санкции предусмотрены и против «Турецкого потока». В законопроекте указано, что такие меры вводятся «в целях обеспечения энергетической безопасности Европы».

В Вашингтоне полагают, что «Северный поток-2» сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России. После одобрения в сенате документ должен быть подписан в Белом доме.