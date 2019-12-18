Селена Гомес рассказала, как на концерте не успела добежать в туалет — по ее словам в этом были виноваты пробки и хорошее настроение. Во время интервью на KISS FM Селене Гомес (Selena Gomez) предложили сыграть в игру «Liar, Liar». Девушке нужно было сказать 1 правдивую историю и 2 лжи. И когда ведущие шоу узнали, что однажды певица «испачкала» свои штаны по пути на концерт Эда Ширана (Ed Sheeran), они были шокированы!
В далеком 2013, когда Сел только рассталась с Джастином Бибером (Justin Bieber), ее и Эда действительно связывали романтические отношения. По крайней мере, в этом уверены многие журналисты и поклонники певицы.
Но произошедшее незадолго до концерта музыканта, по словам самой Селены, не имеет никакого отношения к ее «влюбленности» в музыканта.
«Мы с друзьями тогда очень любили ходить на концерты, а в этот день Эд выступал в Hollywood Bowl. Когда мы ехали туда, было очень много пробок, было очень неудобно… ну там, внизу, понимаете?» – рассказала Сел одну из своих самых «позорных» историй.
Девушка призналась, что тогда она впервые «испачкала свои штаны»:
«Я была в таком восторге, что мне просто не хотелось уходить!»
Сейчас Эда и Сел связывают только дружеские и рабочие отношения. Тем более что на данный момент девушка все еще восстанавливает моральные силы после тяжелого расставания с Джастином, а Эд уже давно счастлив в браке.
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