Селена Гомес рассказала, как на концерте не успела добежать в туалет — по ее словам в этом были виноваты пробки и хорошее настроение. Во время интервью на KISS FM Селене Гомес (Selena Gomez) предложили сыграть в игру «Liar, Liar». Девушке нужно было сказать 1 правдивую историю и 2 лжи. И когда ведущие шоу узнали, что однажды певица «испачкала» свои штаны по пути на концерт Эда Ширана (Ed Sheeran), они были шокированы!

В далеком 2013, когда Сел только рассталась с Джастином Бибером (Justin Bieber), ее и Эда действительно связывали романтические отношения. По крайней мере, в этом уверены многие журналисты и поклонники певицы.

Но произошедшее незадолго до концерта музыканта, по словам самой Селены, не имеет никакого отношения к ее «влюбленности» в музыканта.