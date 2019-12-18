Декабрь 18th, 2019

Сахар убивает не хуже сигарет — ученые





Большинство людей слышали об ограничении ежедневного потребления сахара, но все равно не придают этому серьезного значения. А вот профессорами Калифорнийского университета достоверно доказано, что сахар не только должен быть поставлен в один ряд табаком или алкоголем, но даже запрещен.



За последние пятьдесят лет употребление сахара увеличилось более чем в три раза, ведь он содержится во многих продуктах. Из этого следует, что его чрезмерное использование необходимо четко ограничивать, если вы хотите похудеть и сохранить свое здоровье, пишет The Sun.







Чем грозит употребление сахара?

Результаты исследований показали, что сахар не приносит пользы человеческому организму. Последствия его использования весьма предсказуемы. Они ведут к повышению веса и другим проблем со здоровьем.



Многочисленные исследования, которые были организованы на выявление вреда и пользы этого продукта для организма человека, доказали, что при употреблении избыточного количества сахара значительно увеличивается риск заболеваний сердца.



Следует отметить, что у людей, которых в народе называют «сладкоежками», из-за высокого потребления сахара может нарушиться обмен веществ. Также это приводит к угнетению иммунной системы. Человека могут преследовать простуды и часто обостряться хронические заболевания.



Сахар также играет не последнюю роль в преждевременном старении кожи. Он препятствует ее регенерации, что приводит к потере упругости, возможным кожным высыпаниям, изменению цвета лица и многим другим проблемам.







Заключение

По результатам тестирований стало известно, что сахар можно назвать «сладким ядом», поскольку он, хоть и действует медленно, но неизбежно приводит к различным проблемам в жизни человека, нанося значительный ущерб всему организму. Будьте осторожны и не позволяйте этому яду убить вас.