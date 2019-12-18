Россия и ЮАР взорвали мировой рынок палладия

Мировой рынок палладия — металла платиновой группы, который встречается в земной коре в 30 раз реже, чем золото, и используется в производстве автомобильных катализаторов, — переживает рекордный за 10 лет взлет цен.За два месяца стоимость фьючерсов на палладий на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила на 20%, с начала года — на 60%, а за три года цены взлетели в 4 раза.

На торгах во вторник котировки впервые поднялись выше 2000 долларов за унцию на ожиданиях дефицита поставок и неугасающем спросе со стороны автопрома.

Хотя рынок и беспокоится о падении продаж автомобилей, которое наблюдается в мировом масштабе и уже стало крупнейшим с 2008 года (4%), опасения дефицита оказываются сильнее, констатирует глава Kedia Commodities Аджей Кедиа.

Новый виток ралли на рынке спровоцировало сокращение производства в России, которая является крупнейшим игроком на мировом рынке с долей 40%. «Норникель» в третьем квартале уменьшил поставки на 6%, напоминают в обзоре аналитики Альфа-банка.

Другой крупный поставщик ЮАР — переживает энергетический кризис из-за нехватки денег у главного в стране производителя электроэнергии Eskom.

Со стороны спроса цену толкают вверх автокатализаторы: добыча не покрывает потребности, и дефицит только нарастает. Автопром потребляет около 70% всего палладия, который добывается на планете.

В прошлом году спрос превысил производство на 1,2 млн тройских унций; в 2019 году дефицит увеличится до 1,4 млн — запасы металла на складах непрерывно снижаются, что гарантирует дальнейший рост цен, пишут аналитика Bank of America. «В ближайшие годы рынок палладия столкнется с гораздо более значительным дефицитом, который в некоторой степени может быть смягчен возвратом к переработке бывших в употреблении автокатализаторов», — добавляет Альфа-банк.

В отличие от большинства сырьевых рынков, например, рынка нефти, где рост цен провоцирует разработку новых месторождений, дополнительное предложение, спрос и производство палладия не эластичны, отмечают в BofA: доступные запасы металла скудны, и серьезно увеличить добычу невозможно, тогда как автопром вынужден выполнять требования по уменьшению вредных выбросов, а альтернативы палладиевым катализаторам в ближайшие годы не просматривается.