Ракета «Ольха» впервые уничтожила цель на расстоянии 110 км (видео)

По его словам, было осуществлено два успешных запуска, при которых подтвердились технические характеристики системы, в частности способность уничтожать цели на расстоянии свыше 110 км.

Отклонение, добавил специалист, составило считанные метры.

Сейчас «Луч» готовится к государственным испытаниям, по результатам которых ожидается принятие «Ольхи» на вооружение.

«Ольха-М» — это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 «Смерч» с корректируемым боеприпасом. Максимальная дальность полета ракеты — 130 км.

Реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», он же использовался на ракете-носителе «Днепр» и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер» и других изделиях.

В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей.

Все составляющие для производства «Ольхи» — украинские, включая новую систему управления, ракетное топливо, боевую часть.