Ракета «Ольха» впервые уничтожила цель на расстоянии 110 км (видео)

Очередной этап испытаний высокоточной реактивной системы «Ольха-М», разработанной ГККБ «Луч», прошел сегодня в Одесской области.
Об этом сообщил генеральный конструктор бюро Олег Коростелев, передает Defense Express.
Отклонение, добавил специалист, составило считанные метры.
Сейчас «Луч» готовится к государственным испытаниям, по результатам которых ожидается принятие «Ольхи» на вооружение.
«Ольха-М» — это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 «Смерч» с корректируемым боеприпасом. Максимальная дальность полета ракеты — 130 км.
Реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», он же использовался на ракете-носителе «Днепр» и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер» и других изделиях.
В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей.
Все составляющие для производства «Ольхи» — украинские, включая новую систему управления, ракетное топливо, боевую часть.
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