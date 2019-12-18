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Психологи определили мысли, которые запускают программы старения



Слова и мысли в нашем мире имеют огромное значение, ведь они материальны. И это не пустые утверждения, а доказанный факт. Именно мысли формируют нашу жизнь, притягивают в нее те или иные события. Поэтому так важно следить за тем, что думаешь. Группа американских психологов из института межличностных отношений в Нью-Джерси определили формулу запрета плохих мыслей, связанных со старением, пишет CNBC.

Вот список наиболее распространенных фраз, которые могут всерьез отравить бытие.

Забудьте о них раз и навсегда:

1) Мне уже поздно: учиться танцевать, петь, новому языку, ходить в такой одежде, позволять себе проявлять детскую непосредственность и так далее.

2) Я имею большой опыт, я много знаю, ничего нового вы мне не дадите и не удивите.

3) Я не успею уже. Может в следующей жизни…

4) Это не реально, не возможно, докажите!

5) Борясь, я добьюсь своего.

6) Обижаясь, я получу желаемое или докажу свою правоту.

7) Критиковать других нужно.

8) Мне всё надоело.

9) Я устал или устала.

10) Жизнь — отстой, а люди в ней тупые и бездарные.

11) Всё плохо у меня.

12) Не хочу ничего.

13) Меня все хотят обмануть или кинуть.

14) Кругом бардак.

15) Жизнь — это борьба или полная жопа. Не понятно, что с этим делать.

16) Хочется уйти уже отсюда.

17) Любые бранные слова: за…ло всё, пошли все на ..й и так далее.

18) Нажраться или накуриться бы и забыться.

19) Я неудачник. Я так себе. Мое тело не очень, не такое, как хочется.

20) Я не смогу ничего изменить… Нет сил.

21) Достало всё.

Внимательнее и осознанно относитесь к тому, какие мысли вы выбираете, ибо они создают вашу реальность…

Tags: | Category: Наука, Новости, США ﻿
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