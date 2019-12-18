Декабрь 18th, 2019

Перевал Дятлова — найдены новые секретные документы

Новые, засекреченные донедавна документы о трагедии на перевале Дятлова позволяют под новым углом взглянуть на расследование гибели туристов. Как оказалось в тот же период, когда группа туристов под руководством Дятлова погибла на перевале в означенном районе проходили учения групп «ядерного спецназа». Как сообщают «Новости Новосибирска», старые архивные документы рассказывают о том, что на севере Урала в это время тренировался особый отряд спецназа, в задачи которого входил поиск и транспортировка, а также охрана ядерных боеприпасов.

Документы, которые были фактически «раскопаны» в архивах Минобороны однозначно говорят о том, что в период экспедиции на расстоянии минимум двух десятков километров оперировал отряд из десяти бойцов в полном снаряжении и с оружием. В его задачи входило абсолютно скрытное передвижение по территории северного Урала. Единственное упоминание об операции «Вайгач» сохранилось в архивах военного округа, сообщает группа расследователей.

Вполне вероятно, что туристы могли пересечься темной ночью на перевале с военными, которым бы это очень не понравилось. Это бы объяснило наличие следов армейских ботинок недалеко от палатки, найденный неизвестный фотоаппарат с засвеченной пленкой и пара лыж, которая не принадлежала никому из туристов. Впрочем эти данные пока еще требуют подтверждения — о маршруте группы спецзназа ничего узнать не удалось. А потому — исследование тайны будет продолжаться, хоть и разкагка становится все ближе и блежи.