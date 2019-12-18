Опробована «ракета-убийца» для российского С-400

Высокоточная американская гиперзвуковая ракета класса «земля — земля» прорвет российскую систему ПВО, базирующуюся на применении зенитно-ракетных комплексов С-400(«Триумф»). Об этом на встрече с журналистами заявил генерал Джон Рафферти.
Высокоточная ракета может быть использована в акватории Южно-Китайского моря в случае военного конфликта с Китаем, отметил генерал.
Ракету разрабатывают в концерне Lockheed Martin. На минувшей неделе были проведены учебные пуски, снаряд пролетел 240 километров и поразил заданную цель.
В Lockheed заявили, что основной целью испытания была проверка сохранения курса и поддержания траектории, дальности и точности полета.
Предполагается, что ракета поступит на вооружение армии США в 2023 году.
http://www.9tv.co.il/news/2019/12/16/277917.html
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