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Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье

Татуировки могут скоро стать средством для достижения новых целей. То, что широко использовалось для самовыражения, теперь будет помогать пациентам и врачам контролировать хронические заболевание в режиме реального времени. Ученые из Мюнхенского университета разработали красители для подкожных рисунков, которые меняют цвет в зависимости от уровня различных веществе в организме. Это позволит людям быстро выявить негативные изменения в здоровье и принять меры. Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье

По мере развития технологий ученые выдвигают новые блестящие идеи о том, как лучше всего отслеживать состояние здоровья. Одна из таких идей — биосенсорные татуировки, которые меняют цвет в зависимости от уровня глюкозы, pH и альбумина в организме. Они позволят в режиме реального времени следить за течением таких заболеваний, как, например, диабет. Сегодня многие люди делают татуировки, нанося на тело какие-то важные для них изображения. Тату уже стали отдельным жанром искусства, однако технический прогресс XXI века поднял их уровень еще выше: скоро у нас появятся биосенсорные татуировки, используемые в медицинских целях. Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье Команда ученых во главе с химиком Али Йетисеном из Мюнхенского технического университета (TUM) разработала технологию «подкожной» татуировки, которая способна реагировать и менять свой цвет при изменении уровней глюкозы, альбумина и pH. Об исследовании сообщается в Angewandte Chemie International Edition. Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье С помощью специальных красителей можно отслеживать три биомаркера – это альбумин, глюкоза и рH Ученые разработали дермальные датчики, которые могут заменить чернила для татуировки и меняют свой цвет в зависимости от рН крови, уровня сахара и альбумина. Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье Цвет татуировок, выполненных такими чернилами, меняется в зависимости от состояния вашего здоровья. Это позволяет позволяет мониторить состояние пациента без необходимости постоянно брать пробы крови. Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье Для сигнализации об изменении альбумина выбрали желтый краситель, который меняет цвет на зеленый. Для создания индикатора глюкозы исследователи использовали реакции глюкозооксидазы – при колебаниях концентрации в пигменте происходят структурные изменения и цвет колеблется от желтого до темно-зеленого. Татуировка с pH-реагентом меняет свой цвет от желтого до синего. Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье Разработка может быть очень полезна для людей, которым постоянно приходится сдавать пробы крови — например, с диабетом или заболеваниями почек. Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье Чуть ранее подобную же технологию разрабатывали ученые из Массачусетского технологического института и Гарварда. Они назвали свой проект Dermal Abyss. Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье И экспериментировали, создавая чернила для татуировки с биосенсорами. Идея была аналогичной: цвет чернил должен был меняться в соответствии с уровнями рН крови. Новая технология пока проходит испытания на коже свиньи, но результаты положительные. Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье Сейчас татуировка предусматривает повреждение эпидермиса (необходимо для введения пигмента в кожу), который вызывает нежелание пациентов их использовать. Поэтому, ученые допускают, что со временем пигмент можно будет вводить через электрические или лазерно-индуктируемые ударные волны, не нанося вреда эпидермису.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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