Декабрь 18th, 2019

Немецкие учение разработали татуировки, которые сообщают о здоровье

Татуировки могут скоро стать средством для достижения новых целей. То, что широко использовалось для самовыражения, теперь будет помогать пациентам и врачам контролировать хронические заболевание в режиме реального времени. Ученые из Мюнхенского университета разработали красители для подкожных рисунков, которые меняют цвет в зависимости от уровня различных веществе в организме. Это позволит людям быстро выявить негативные изменения в здоровье и принять меры.



По мере развития технологий ученые выдвигают новые блестящие идеи о том, как лучше всего отслеживать состояние здоровья. Одна из таких идей — биосенсорные татуировки, которые меняют цвет в зависимости от уровня глюкозы, pH и альбумина в организме. Они позволят в режиме реального времени следить за течением таких заболеваний, как, например, диабет. Сегодня многие люди делают татуировки, нанося на тело какие-то важные для них изображения. Тату уже стали отдельным жанром искусства, однако технический прогресс XXI века поднял их уровень еще выше: скоро у нас появятся биосенсорные татуировки, используемые в медицинских целях. Команда ученых во главе с химиком Али Йетисеном из Мюнхенского технического университета (TUM) разработала технологию «подкожной» татуировки, которая способна реагировать и менять свой цвет при изменении уровней глюкозы, альбумина и pH. Об исследовании сообщается в Angewandte Chemie International Edition. С помощью специальных красителей можно отслеживать три биомаркера – это альбумин, глюкоза и рH Ученые разработали дермальные датчики, которые могут заменить чернила для татуировки и меняют свой цвет в зависимости от рН крови, уровня сахара и альбумина. Цвет татуировок, выполненных такими чернилами, меняется в зависимости от состояния вашего здоровья. Это позволяет позволяет мониторить состояние пациента без необходимости постоянно брать пробы крови. Для сигнализации об изменении альбумина выбрали желтый краситель, который меняет цвет на зеленый. Для создания индикатора глюкозы исследователи использовали реакции глюкозооксидазы – при колебаниях концентрации в пигменте происходят структурные изменения и цвет колеблется от желтого до темно-зеленого. Татуировка с pH-реагентом меняет свой цвет от желтого до синего. Разработка может быть очень полезна для людей, которым постоянно приходится сдавать пробы крови — например, с диабетом или заболеваниями почек. Чуть ранее подобную же технологию разрабатывали ученые из Массачусетского технологического института и Гарварда. Они назвали свой проект Dermal Abyss. И экспериментировали, создавая чернила для татуировки с биосенсорами. Идея была аналогичной: цвет чернил должен был меняться в соответствии с уровнями рН крови. Новая технология пока проходит испытания на коже свиньи, но результаты положительные. Сейчас татуировка предусматривает повреждение эпидермиса (необходимо для введения пигмента в кожу), который вызывает нежелание пациентов их использовать. Поэтому, ученые допускают, что со временем пигмент можно будет вводить через электрические или лазерно-индуктируемые ударные волны, не нанося вреда эпидермису.