Декабрь 18th, 2019

Нефть дешевеет из-за роста запасов в США, надежды на восстановление спроса ограничивают потери

Цены на нефть снижаются в среду после того, как данные указали на неожиданное увеличение запасов в США, но ожидания укрепления спроса в следующем году сдерживают более резкое падение.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,42% до $65,82 за баррель к 08:55 МСК.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI опустились на 0,61% до $60,57 за баррель.

Во вторник обе марки подорожали более чем на 1%, поскольку объявленная на прошлой неделе “первая фаза” торговой сделки между США и Китаем снизила давление на нефтяной рынок.

Запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

По данным API, запасы нефти выросли на 4,7 миллиона баррелей до 452 миллионов за неделю, завершившуюся 13 декабря, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 1,3 миллиона баррелей.