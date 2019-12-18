На Южных Курилах исчез бензин и начались перебои с продуктами

На острове Кунашир (Южные Курилы Сахалинской области) возникли перебои с поставками продуктов и полностью исчезло топливо, сообщила «Интерфаксу» вице-мэр Южно-Курильского района Наталья Савочкина.По ее словам, бензина и дизельного топлива на заправках нет вторую неделю, и поставки могут возобновиться только 23 декабря.

Помимо штормовой погоды сказались проблемы у двух поставщиков, объясняет Савочкина: ООО «К-Маркет» не могло найти свободное судно для отправки, а ООО «ТСК» не могло закупить партию топлива в Приморском крае.

Сейчас, по словам, вице-мэра, судно найдено, а топливо закуплено. И тем не менее, пока «заправки пустые», — сказала она. На АЗС в Южно-Курильске эти поставщики реализуют бензин по цене от 61 до 64 рублей за литр, дизтопливо — по 63 рубля. Это на 40% выше средних цен по России (45 и 46 рублей соответственно).

Экстренные службы и социальные учреждения (пожарные, медучреждения, правоохранительные структуры и другие) имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизованно их областные и территориальные ведомства, пояснила Савочкина.

Местные жители, наученные опытом, по словам вице-мэра, создают свои запасы топлива, поэтому «бума нет, население терпеливо относится к этой ситуации», а поступающие жалобы носят единичный характер.

Из-за штормовой погоды проблемы на острове возникли не только с топливом, но и с продовольствием, сообщила Савочкина. Она добавила, что продукты уже завезли с Сахалина.