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«Моссад» спас от теракта авиалайнер ОАЭ

Благодаря информации, полученной от израильской разведки, австралийским спецслужбам удалось предотвратить теракт на авиалайнере компании Etihad Airways.

Об этом сообщает «Джерузалем пост».

Двое братьев, имеющих ливанское и австралийское гражданство, были приговорены австралийским судом к многолетнему тюремному заключению за попытку взорвать самолет авиакомпании Etihad Airways из ОАЭ. Целью братьев оказался рейс Etihad Airways из Сиднея в Объединенные Арабские Эмираты. Верховный суд Нового Южного Уэльса отправил их в тюрьму на 40 и 36 лет.

 

Братья не пожалели своего третьего брата, которого отправили в аэропорт с чемоданом с бомбой, о которой тот ничего не знал, так что избежал наказания. Братья решили отправить с ним взрывчатку, «потому что он пил, ходил по клубам, играл в азартные игры и был геем».

В феврале прошлого года Биньямин Нетаниягу объявил, что сведения, предоставленные Австралии израильской разведкой, позволили предотвратить теракт на борту австралийского самолета. Это заявление Нетаниягу сделал на конференции в Иерусалиме. По его словам, разведывательное подразделение ЦАХАЛа передало Австралии информацию о планах взорвать самолет с помощью заряда взрывчатки, спрятанного в мясорубке.
https://cursorinfo.co.il/all-news/mossad-spas-ot-terakta-avialajner-oae/

Category: Израиль, Новости ﻿
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