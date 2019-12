Декабрь 18th, 2019

Мэрайя Кэри значительно поправилась и еле поместилась в платье (фото)

25 лет назад увидела свет песня Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, которая стала настоящим хитом, но лишь на днях возглавила чарт Billboard Hot 100. Отметить успех и день рождения своей песни Кэри решила довольно громко — вчера 49-летняя звезда приняла участие в торжественной церемонии зажжения огней на здании Empire State Building в Нью-Йорке.

Для этого радостного повода певица выбрала длинное серебристое платье с глубоким декольте и босоножки на платформе ему в тон.

Начиная с сегодняшнего дня до Рождества на здании каждый вечер будет транслироваться световое шоу, а песня Кэри в этот момент будет звучать сразу на нескольких нью-йоркских радиостанциях, чтобы люди могли наблюдать светопредставление в сопровождении соответствующего саундтрека.

Как зажигать огни на знаменитом небоскребе, Мэрайя хорошо знает — три года назад она уже принимала участие в этой церемонии. Тогда, кстати, ее сопровождал возлюбленный Брайан Танака, но на этот раз в Эмпайр-стейт-билдинг звезда приехала одна.