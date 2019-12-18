Декабрь 18th, 2019

Марго Робби впервые поссорилась с мужем

Оказывается, австралийская актриса Марго Робби до сих пор ведет себя как ребенок. Именно поэтому у нее часто возникают конфликты с мужем Томом Акерли, которого раздражают старые детские привычки любимой.

Об этом 29-летняя знаменитость рассказала в интервью для журналистки Линн Хиршберг. Марго призналась, что у нее есть одна памятная вещь, которую она всегда берет с собой в постель — это плюшевый кролик Банни, которого ей подарили в детстве.

С тех самых пор девушка не расстается с игрушкой, и это ой как не нравится ее избраннику, который часто откровенно ее троллит.

Как рассказала актриса, она всегда спит с Банни, а когда крепко засыпает — Том сразу выбрасывает кролика с кровати, что сильно злит ее.

При этом Марго отметила, что до серьезных конфликтов дело никогда не доходит, ведь они с мужем всегда пытаются решать сложные жизненные ситуации и различные проблемы с помощью юмора, который «разряжает обстановку».

Звезда фильма «Однажды в Голливуде» предположила, что любимый просто ревнует ее к игрушке.

Возможно, он немного ревнует из-за того, что кролик получает приоритетное место в нашей кровати, – отшутилась Робби.