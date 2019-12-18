Декабрь 18th, 2019

Количество ученых в Украине сократилось вчетверо за 25 лет





По данным ЮНЕСКО, за последние пять лет количество людей, которые работают в науке, в мире выросло на 20%, а состав Национальной академии наук сократился еще более чем на 16%.

С 1990 по 2013 гг. количество ученых (имеются в виду исследователи с ученой степенью и без нее, которые занимаются научными исследованиями профессионально, сюда не входят преподаватели вузов) уменьшилось в Украине в четыре раза — с 313 тысяч до 78 тысяч (в т.ч. не более 30 тысяч оставалось в структуре НАН Украины), составив 0,7% от численности занятого населения страны.



Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Александр Черный, научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им.И.Ф.Кураса НАН Украины, кандидат философских наук. Для сравнения: в соседних странах сокращение научных работников за последние десятилетия было значительно меньше, чем в Украине, и на сегодня численность сотрудников научных организаций в России и Беларуси составляет 1,1 и 1,3% от занятого населения.



По данным Госстата Украины, доля докторов наук среди ученых выросла с 3 до 26% — это произошло отнюдь не из-за доступности и упрощения процедуры получения степени, а из-за катастрофического старения кадрового состава (средний возраст — 55 лет): старая гвардия не успевает умирать с той скоростью, с которой молодые ученые выезжают из страны или прощаются с наукой как таковой. По данным ЮНЕСКО, за последние пять лет количество людей, работающих в науке, в мире выросло на 20%, а состав Национальной академии наук сократился еще более чем на 16%.