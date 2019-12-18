Декабрь 18th, 2019

Ким Кардашьян на вечеринке в Лос-Анджелесе оделась в змею

В преддверии Рождества в Голливуде проходит большое количество праздничных вечеринок, гостями которых становятся и знаменитости. Так, минувшим вечером по дороге на одну из таких светских тусовок была замечена 39-летняя Ким Кардашьян.

Папарацци подловили звезду на улице Лос-Анджелеса — она направлялась в караоке-бар Blind Dragon, чтобы встретиться там с друзьями. Для вечеринки Ким подобрала look, состоящий из кожаного корсета со змеиным принтом и лаковой мини-юбки. Образ Кардашьян дополняли коричневые босоножки на шнуровке и яркий аксессуар — большой деревянный крест на шее.

Ким Кардашьян

Накануне Ким Кардашьян вместе с младшей сестрой Кайли и мамой Крис Дженнер устроила корпоративную вечеринку, на которую были приглашены все сотрудники, помогающие большому семейству в развитии бизнеса. На торжестве Крис Дженнер обратилась с тостом, в котором поблагодарила всех собравшихся за успешную работу. Кайли, в свою очередь, решила поздравить коллег милой рождественской песней.

Крис Дженнер