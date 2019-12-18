Ким Кардашьян на вечеринке в Лос-Анджелесе оделась в змею

В преддверии Рождества в Голливуде проходит большое количество праздничных вечеринок, гостями которых становятся и знаменитости. Так, минувшим вечером по дороге на одну из таких светских тусовок была замечена 39-летняя Ким Кардашьян.
Папарацци подловили звезду на улице Лос-Анджелеса — она направлялась в караоке-бар Blind Dragon, чтобы встретиться там с друзьями. Для вечеринки Ким подобрала look, состоящий из кожаного корсета со змеиным принтом и лаковой мини-юбки. Образ Кардашьян дополняли коричневые босоножки на шнуровке и яркий аксессуар — большой деревянный крест на шее.
Ким Кардашьян
Накануне Ким Кардашьян вместе с младшей сестрой Кайли и мамой Крис Дженнер устроила корпоративную вечеринку, на которую были приглашены все сотрудники, помогающие большому семейству в развитии бизнеса. На торжестве Крис Дженнер обратилась с тостом, в котором поблагодарила всех собравшихся за успешную работу. Кайли, в свою очередь, решила поздравить коллег милой рождественской песней.
Крис Дженнер
Ким Кардашьян уже активно готовится к предстоящим праздникам. Недавно она опубликовала в инстаграме рождественскую открытку, на которой позирует со своей большой семьей. Кадр получился очень милым и уютным: на нем Ким, ее муж Канье Уэст и их четверо детей позируют в домашней одежде, сидя на лестнице их большого дома.
Кстати, этот снимок бурно обсуждался пользователями сети. Дело в том, что многие фолловеры заподозрили, что кадр был обработан в фоторедакторе, потому что малышка Норт выглядела на нем неестественно. На днях Ким побывала на шоу Эллен Дедженерес и подтвердила догадки. Дело в том, что в день съемки девочка наотрез отказалась фотографироваться с семьей, поэтому ее изображение пришлось прифотошопить к уже готовой семейной открытке.
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