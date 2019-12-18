Декабрь 18th, 2019

Какое оборудование необходимо в косметологической клинике?

Учитывая относительно высокую стоимость, за которую продают косметологическое оборудование, ключевым моментом является выбор устройства премиум-класса, идеально подходящего для удовлетворения клинических потребностей и потребностей пациентов. Не существует единого устройства, которое удовлетворяло бы всем или даже большинству эстетических потребностей ваших клиентов. Вот почему вы должны быть внимательны при принятии решений и учитывать практические, а также клинические преимущества каждого оборудования. Здесь мы поделимся жемчужинами устройств, которые рекомендуется приобретать в первую очередь в косметологическую клинику.

Аппараты SMAS-лифтинга

HIFU — это относительно новая безоперационная альтернатива подтяжке лица. Она использует ультразвуковую технологию для глубокого проникновения в кожу, которая способствует росту коллагена и подтяжке тканей на лице, шее и бровях, создавая видимый лифтинг.

В косметической отрасли HIFU используется усовершенствованная новая технология высокоинтенсивного фокусированного ультразвука. Аппарат выделяет высококонцентрированную фокусированную звуковую энергию, которая может непосредственно проникать в кожу и глубокие ткани кожи лица SMAS, которые могут стимулировать и обновлять коллаген кожи и, таким образом, подтягивать ее и удалять морщины. Он успешно достигает неплохого результата по восстановлению кожи и подтяжке лица без помощи инвазивных операций.

Аппараты для лазерной депиляции

Когда дело доходит до лазерного оборудования удаления волос, на выбор существует несколько вариантов. В основном, как в каталоге магазина MedicaLaser https://medicalaser.com.ua/, представлены диодные лазеры, так как они являются новыми и современными машинами на рынке лазерной эпиляции. Их источник энергии состоит из полупроводников, известных как диоды, сгруппированных для создания лазерного луча с длиной волны 800-810 нм. Это более длинная волна, лучше подходящая для глубокого проникновения в волосяной фолликул.

Диодные лазеры, как правило, более безопасны для темного типа кожи и идеально подходят для удаления густых или грубых волос. Однако пациентам с темным типом кожи требуется больше процедур, чем светлокожим людям. Диодная система удаления волос популярна среди мужчин, которым требуется удаление волос на спине или груди.

Аппараты для лечения и удаления сосудов

Также можно успешно использовать лазеры для лечения различных сосудистых поражений, в том числе поверхностных сосудистых мальформаций (порт-винные пятна), лицевых телеангиэктазий, гемангиом, гнойных гранулемы. Лазеры, которые используются для лечения этих состояний, включают аргон, APTD, KTP, криптон, пары меди, бромид меди, импульсные лазеры на красителях и Nd: YAG.

Импульсный лазер на красителе подходит для большинства сосудистых поражений из — за его превосходной клинической эффективности и низкого риска профиля. Он имеет большой размер пятна (от 5 до 10 мм), что позволяет быстро обрабатывать большие повреждения. Побочные эффекты включают послеоперационные кровоподтеки (пурпура), которые могут длиться 1-2 недели, и преходящие пигментные изменения.

Новые функции V-образного пучка обеспечивают сверхдлинную длительность импульса, поэтому энергия направляется на целевые кровеносные сосуды в течение более длительного периода, что приводит к более равномерному повреждению кровеносных сосудов, уменьшая пурпуру, наблюдаемую в более ранних импульсных лазерах на красителях. Добавление динамического охлаждения повышает комфорт во время лечения, позволяя безопасно и эффективно доставлять больше энергии, поэтому требуется меньше процедур.

Сосудистые мальформации, связанные с более мелкими и более поверхностными кровеносными сосудами, лучше поддаются лечению, чем более глубокие более крупные сосуды (чаще возникают у пожилых людей). Выцветание на 80% происходит в среднем после 8-10 процедур.