Декабрь 18th, 2019

Эмилия Кларк рассказала, что пережила две операции на мозге и клиническую смерть

Эмилия Кларк рассказала, что пережила две операции на мозге и клиническую смерть — по ее словам признаться в этом ей было нелегко, но психологическая боль оказалась сильнее. тме не менее — жизнь продолжается дальше. Иногда актриса буквально теряла сознание во время съемок в «Игре Престолов».

Еще в 24 года Эмилии Кларк (Emilia Clarke) поставили диагноз «аневризма» (угрожающее жизни повреждение сосуда, приводящее к его разрыву). Тогда актриса только начинала сниматься в сериале «Игра престолов». Это был самый нелегкий период ее жизни. Актриса пережила инсульт и две операции на мозге.

Однако тогда черная полоса в жизни Эмилии не закончилась: спустя два года актриса вновь оказалась в больнице, где ей удалили еще одну аневризму.

«Я больше не могла мыслить позитивно, все это было чудовищным невезением. И вот я лежу в чертовой больнице в Штатах с трубками, торчащими из моей головы, накачанная лекарствами, и думаю только о том, чтобы меня никто не узнал», — вспоминает Эмилия.

Вся команда «Игры престолов» знала о страшном диагнозе актрисы, но не афишировали это. Девушка стойко продолжала сниматься в сериале, несмотря на страшную боль:

«Головная боль, вызванная аневризмой, — самая страшная боль, которую можно представить. Шевелила пальцами рук и ног, думала о репликах в сценарии — старалась делать все возможное, чтобы не потерять сознание».

В это же время Эмилия потеряла отца. Это был невероятно сложный период актрисы. Девушка призналась, что сериал стал для нее спасением, так как он помогал отвлечься от случившегося.