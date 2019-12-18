Декабрь 18th, 2019

Диетологи рассказали, как похудеть с помощью сыра





Диетологи рассказали, как похудеть с помощью сыра — достаточно следовать простым правилам. Диетологи предлагают множество способов похудеть, однако новый метод быстро сбросить лишний вес не может не удивить. Речь идет о так называемой сырной диете, которую специалисты приравнивают к белковой. При этом врачи подчеркивают – использовать в пищу в этом случае можно только нежирные сорта продукта, пишет The Hollywood Weekend.



Диетологи из университета Северной Каролины отмечают, что завтракать при сырной диете необходимо не позднее восьми часов утра. Для похудения по такому методу потребуется около семи-десяти дней. Эксперты заверяют, что, употребляя в пищу нежирные сорта сыра, можно сбросить до десяти лишних килограммов, если распределить не более 2000 ккал на каждый день.



При этом медики рекомендуют перед началом диеты обязательно обратиться за консультацией к специалистам.