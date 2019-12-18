Декабрь 18th, 2019

Аваков тихонько «спрыгнул» с дела Шеремета, сделав вид, что ничего не было

Поняв, что общественность нервно отреагировала на бездоказательные посадки активистов и нарушение презумпции невиновности, Арсен Аваков собрал вчера блогеров «разьяснить за облаву». После встречи блогеры отписываются скупо и неохотно, потому что сказать в общем-то и нечего — у следствия действительно нет серьёзных улик против Антоненко, Дугарь и Кузьменко, на днях обвинённых в убийстве Шеремета.







О чём не написал Казанский и о чём я знаю от других участников: Аваков первым решил «сбежать с тонущего корабля» и Геращенко долго уверял блогеров, что Аваков тут ни при чём, он просто пришёл посидеть на брифинге с Рябошапкой и Зеленским, а виновными людей называл «на 100% зелёный» Генпрокурор. В отличие от туповатого Бубочки, Аваков в политике давно, знает когда спрыгнуть с темы и знает, насколько важен PR.



Тем более, что цель достигнута, можно и отползать. Целью однозначно была дискредитация АТО-шников и волонтёров — как имеющих наибольшее доверие в народе. Опорочить всё движение, показав что «они там все шизанутые, убийцы и недостойны народной поддержки». С этой же целью садили Марченко и пытаются посадить Марусю Зверобий.



Так что якобы человечный Аваков — такой же урод, как и Рябошапка с Зеленским. Не имея прямых улик засадить людей в СИЗО на месяцы (вы понимаете, что такое украинское СИЗО?), уничтожить их репутацию, поломать карьеру и жизнь… И всё это для того, чтобы уничтожить силу, благодаря которой Украина выстояла в войне с Россией, потому что эта сила угрожает рейтингам власти.



Кто они после этого?