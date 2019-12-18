Декабрь 18th, 2019

Археологи впервые показали золотой сакрофаг фараона





Саркофаг изготовлен из дерева и покрыт золотыми пластинами.

В Национальном музее египетской цивилизации в Каире публике показали позолоченный гроб древнеегипетского жреца Неджеманха — впервые после того, как он был возвращен из США.



В саркофаге когда-то хранилась мумия Неджеманха — священнослужителя периода правления династии Птолемеев. Гроб датируется I веком до нашей эры. Имя владельца и его титул написаны на самом саркофаге.

В Египте его не успели как следует изучить, так как он был похищен. Американские следователи установили, что этот гроб был контрабандой вывезен из Египта через Объединенные Арабские Эмираты, Германию и Францию.

Он оказался в США, где пополнил фонды музея «Метрополитен» в Нью-Йорке. Лишь недавно выяснилось, что в 2017 году музею его продали за четыре миллиона долларов США по поддельным документам, включая фальшивую лицензию на экспорт из Египта, датированную 1971 годом.



Руководство «Метрополитена» признало, что стало жертвой мошенников. Недавно саркофаг был возвращен из США в Египет. После того, как с ним поработали специалисты, артефакт открыли для обозрения.



Как отметил генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири, саркофаг изготовлен из дерева, но покрыт золотыми пластинами.

Его поверхность украшена сценами и иероглифическими текстами, которые должны были направлять священника в его путешествии после смерти к вечной загробной жизни.