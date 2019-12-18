Декабрь 18th, 2019

Археологи нашли странный тоннель в пирамиде Хеопса с замурованным существом (фото)

Археологи нашли странный тоннель в египетской пирамиде с замурованным существом. В данном случае речь идет видимо о захоронении ритуальных животных с какой-то целью находящихся отдельно от камеры фараона и его слуг. как стало известно, еще в октябре в одной из комнат пирамиды Хеопса в Гизе археологи обнаружили тоннель прямо в стене. Его высота составляла порядка 60 см, а чтобы его детально изучить, пришлось использовать специального робота. Находка представляла из себя неизвестные иероглифы на стене пирамиды и не менее странное существо внутри.

Достать существо не представлялось возможным до недавнего времени.



Однако теперь благодаря кропотливой роботе археологов существо извлечено и началось его изучение. Мумия, сделанная по всем правилам египетских захоронений, оказалась замотанной в несколько слове пергамента и запечатана. Вероятно это какое-то животное. Но почему оно захоронено в персональной гробнице в одной из внутренних стен пирамиды Хеопса ученым еще предстоит понять.

Археологи надеются расшифровать иероглифы на стенах, которые сфотографировал робот. В настоящий момент у исследователей есть предположение, что таких странных захоронений в пирамиде может быть несколько в разных местах.