ООН засудила ракетний удар по Вінниці, але навмисно не згадала, що винна Росія Pin Up казино промокод 2022 — привлекательная часть бонусной системы » Лучший электрический велосипед на 2022 год Электрические велосипеды — это обычные велосипеды, оснащенные электродвигателем. Эти электрические велосипеды облегчают перемещение в гору или на большие расстояния. Летом они являются отличной альтернативой вождению. А еще водить их одно удовольствие. Многие из них по-прежнему относительно дороги, но ситуация меняется. Крайне важно найти электрический велосипед, который соответствует потребностям, будь то спорт, отдых или простое передвижение, поскольку не может быть идеального электрического велосипеда для всех. Тем не менее нужно будет провести некоторое исследование, прежде чем приступать к покупке такого велосипеда. Необходимо внимательно изучить различные доступные варианты, чтобы сравнить цены и технические характеристики. Именно поэтому составлен этот список. Познакомимся с некоторыми из лучших электровелосипедов 2022 года и предоставим им соответствующие рейтинги. RadCity 5 Plus – в целом лучший на 2022 год На рынке представлены две модели RadCity 5 Plus. Одна из них — ступенчатая модель для людей ростом от 120 до 165 см, а другая — ступенчатая модель для водителей ростом от 140 до 165 см. Обе модели одинаково приятны, прочны и удобны в руке. Обе модели имеют большую прямоугольную батарею, которая немного выступает из нижней трубы. Батарея RadCity 5 Plus Step надежна и снимается для очистки. Небольшой светодиодный дисплей в центре руля показывает, насколько быстро вы едете, и какую мощность вырабатывает двигатель на задней ступице велосипеда. Благодаря 750-ваттному двигателю RadCity 5 Plus производительность на холмистой местности была увеличена, что делает его более эффективным для городских и пригородных районов. Характеристики и спецификации: Полуинтегрированная батарея 48 В, 14 Ач (672 Втч);

Ожидаемый максимальный пробег — 80 километров;

Работает от двигателя 750 Вт (задняя ступица);

Есть два светодиодных дисплея;

Имеются интегрированные фары и задние фонари. RadCity 5 Plus — хороший велосипед и один из самых востребованных благодаря своей гибкости и первоклассной функциональности. Он предлагает инновационное сочетание комфорта и удовольствия от вождения на другом уровне. Это идеальный электровелосипед, чтобы покорять будни и развлекаться на выходных. Fiido X – самый инновационный Складные электрические велосипеды, такие как Fiido X, представляют собой новый вариант классической конструкции. Fiido X питается от 36-вольтовой батареи емкостью 11,6 Ач (418 Вт) и 350-ваттного мотора в хабе. Гидравлические тормоза на передней и задней осях останавливают его. В американской версии байка датчик крутящего момента оказывает немедленную помощь педалями, что позволяет разогнать байк до 32 км/ч. Максимальная скорость европейской модели примерно на пять 8 километров в час ниже, чем у американской модели. 36-вольтовая батарея емкостью 11,6 Ач (418 Вт) питает 350-ваттный мотор на ступице. Его останавливают гидравлические тормоза на передней и задней осях. Характеристики и спецификации: Имеет встроенный аккумулятор напряжением 36 В и емкостью 11,6 Ач (418 Втч);

Питание от заднего двигателя мощностью 350 Вт с редуктором;

Ожидаемый максимальный пробег — 120 километров;

Встроенные светодиодные фонари для передних/задних фонарей;

Датчик крутящего момента для трех уровней поддержки педали;

LED дисплей;

Цифровой кодовый замок;

Гидравлические дисковые тормоза. Fiido X сломал широко распространенное мнение и помог пересмотреть эстетику дизайна электрических велосипедов. Вы получите небывалое удовольствие, что делает его идеальным велосипедом для всех спортивных нужд и ежедневных поездок на работу. Он также легкий, и может быть легко сложен в багажник, если хотите путешествовать. Aventon Aventure – лучший велосипед с толстой шиной Если ищете велосипед, способный справиться с пересеченной местностью и придать уверенности, то Aventon Aventure для вас. Однако стоит отметить, что Aventon Aventure доступен в двух модификациях: стандартной Aventure и Step-Through. Аккумуляторы и проводка хорошо интегрированы в раму велосипеда и предлагают режимы педалей и электротяги. Установленная вилка, толстые шины и превосходная управляемость обеспечивают приятную езду по любой местности, а встроенные крылья, фары и задние фонари гарантируют, что, куда бы вы ни поехали, защитят от вылетающей земли и другие люди вас сразу заметят. Характеристики и спецификации: Диаметр колес 26 дюймов;

Работает от аккумулятора на 720 Втч;

Ожидаемый максимальный пробег — 70 километров;

Максимальная скорость рассчитана на 45 километров в час;

Питание от бесщеточного двигателя с задней ступицей 48 В мощностью 1130 Вт (пиковая) и 750 Вт (постоянная);

Вес около 33 кг. Aventon Aventure — лучший электрический велосипед с толстой шиной на рынке сегодня. В дополнение к работе с более сложной местностью, этот велосипед оснащен крыльями для защиты одежды от чрезмерной грязи. Lectric XP 2.0 – самый доступный Lectric XP 2.0 стал популярным благодаря своей высокой доступности и простоте использования. Он может не конкурировать с другими более дорогими складными электрическими велосипедами на рынке, но это не меняет того факта, что он популярен и доступен. Велосипед оснащен ЖК-дисплеем со спидометром, ваттметром, счетчиком заряда батареи, индикатором уровня PAS, указателем пробега и направления для дополнительной эффективности. Помимо обеспечения отличного сцепления, 4-дюймовые шины поглощают неровности. Характеристики и спецификации: Работает от двигателя мощностью 500 Вт (максимальная мощность 850 Вт) с редуктором;

Съемный аккумулятор;

Ожидаемый максимальный пробег — 70 километров;

Максимальная скорость 45 км/ч (28 миль в час);

Работает от батареи: 48 В 9,6 Ач (460 Втч);

Время зарядки 4-6 часов;

Весит 29 кг. Lectric XP 2.0 — один из самых известных электровелосипедов благодаря доступной цене. Велосипед в основном спроектирован и оценен так, чтобы каждый мог ездить, не тратя денег. Это один из самых доступных, портативных и приятных электрических велосипедов, которые можно увидеть. Trek Allant Plus 9.9S – самый роскошный Сегодня на рынке не так много электрических велосипедов класса 3, оснащенных рамой из углеродного волокна — особенностью, которая чаще встречается в высокопроизводительных велосипедах, где приоритетом является снижение веса. Trek Allant Plus 9.9S имеет раму из карбона, оснащенную батареей на 625 Втч, которая обеспечивает скорость до 80 км/ч при движении без багажа. Для большинства поездок на работу и по делам проедете на этом байке около 40 километров, если будете постоянно ставить его в турборежим. Велосипед также оснащен держателем для телефона и поддерживает приложение Bosch для iOS и Android, которое подключается к велосипеду через Bluetooth, чтобы отслеживать поездку и ее продолжительность. Он также имеет встроенный дисплей, который показывает режим движения, скорость и другую информацию. Характеристики и спецификации: Аккумулятор на 625 Вт и позволяет подключить дополнительно 500 Вт;

Максимальный пробег рассчитан на 80 километров при скорости 45 километров в час;

Работает от высокоскоростного двигателя мощностью 350 Вт;

Весит около 23 кг;

Конструкция: карбон;

Время зарядки: примерно 4,5 часа. Велосипед значительно дороже обычных конкурентов из-за использования одного из самых редких материалов. Он может быть не самым быстрым или самым мощным, но он ослепляет всех своей красивой внешностью.