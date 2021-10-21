CPA-сеть Everad — риски, амбиции и покорение ниши Health & Beauty во всём мире

История Everad: как небольшой бизнес с амбициями стал крупнейшей CPA-сетью в сегменте Health & Beauty

Эффективное продвижение товаров и услуг во многом зависит от того, насколько продуктивной оказывается коллаборация между рекламодателем и веб-мастером — площадкой, на которой размещается реклама. И как же установить между ними связь? Роль соединительного звена в этой цепочке берёт на себя Everad, одна из крупнейших международных СРА-сетей в сегменте Health&Beauty.

Миссия компании — помочь веб-мастерам и поставщикам рекламных объявлений найти друг друга на глобальном рынке. При этом суть её работы как СРА-сети не в том, чтобы просто показать рекламу потребителю, а побудить его на конкретное действие: перейти на сайт, заполнить анкету, оставить контактные данные, купить продукт.

Этапы развития бизнеса

15 июня 2012 года – день основания проекта. Его создателями стали предприниматели Руслан Тимофеев и Андрей Алексейчук, а также несколько их деловых партнёров. В то время как многие стартапы начинают с малого – со внутреннего рынка, Everad пошла на риск и замахнулась на европейские регионы с высокой конкуренцией. Это был правильный выбор: в Украине этот тип бизнеса так и не смог подняться, а Европа дала возможности для роста.

Запуск CPA-платформы произошёл в период с 2013 по 2014 год. Тогда же в проект были привлечены первые веб-мастера. В 2017 году компания выкупила товарную СРА-сеть Rocket Profit и с её помощью вышла на новые локации.

В 2019 году Руслан Тимофеев продал свою долю в Everad, а кресло генерального директора занял бизнесмен Александр Ясюкович. При этом стремительное масштабирование сети не останавливалось, и сейчас она охватывает свыше 50 стран мира. Список ГЕО включает в себя Евросоюз и GCC, а также часть Азии и LATAM.

Некоторые регионы, как сообщает глава Everad, не смогли стать площадкой для взлёта. Не удалось покорить Бельгию — она оказалась нерентабельной, Франция не подошла менталитетом, а выйти на Китай компания не решилась, поскольку пока не поняла, как CPA-маркетинг работает у них.

Как устроен бизнес

Сегодня на счету Everad свыше 200 тысяч партнёров в лице рекламодателей и вебмастеров. Ключевой принцип сотрудничества с ними – ответственность, соблюдение правил и законов, поэтому недобросовестные поставщики услуг непременно отключаются от системы.

Офисы CPA-сети рассредоточены по всему миру: на Кипре, в Таиланде, Колумбии, Лаосе, Индии, некоторых странах Европы. Юридический отдел, биздев- и аккаунт-менеджеры находятся за рубежом, в Украине расположились аффилейты и маркетологи. Также в разных странах есть локальные службы поддержки, в которых работают носители языка.

Заслуги и достижения

В 2018-2019 годах Everad была признана одним из топовых украинских работодателей в сфере информационных технологий по версии портала DOU. Также компания помогает развивать SEO и Affiliate-индустрию в Украине. С 2019 года она выступает соорганизатором конференции SEMPRO, посвящённой этим направлениям.

На счету Everad есть и благотворительные инициативы. В 2020 году она стала партнером фонда WECPA, совместно с которым собирает средства на лечение детей. Также компания сотрудничает с Affhub-коммьюнити и помогает приютам для бездомных животных.

2021 год оказался не менее насыщенным для CPA-сети. Её номинировали на премию KINZA AWARDS в категории «Лучшая партнерская программа: Нутра», и в конечном счёте Everad выиграла этот титул.