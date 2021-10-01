Белорусское сопротивление сожгло машину главы Комитета судебных экспертиз Алексея Волкова

В Минске сожгли машину Toyota Land Cruiser, которая принадлежит председателю Комитета судебных экспертиз Алексею Волкову, сообщается в телеграм-канале «МотолькоПомоги».

Волков – генерал-майор юстиции. По данным BYPOL, он до этого занимал должность первого заместителя председателя Следственного комитета. Курировал предварительное следствие по политическим делам в августе – октябре 2020 года, занимался делом Сергея Тихановского и других политзаключенных.

В октябре 2020 года он назначен председателем Госкомитета судебных экспертиз. Ранее Алексей Волков подпал под санкции Евросоюза.

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В Минске 1 октября, как сообщается, эвакуируют людей из Национальной библиотеки, Белорусского государственного университета и Белорусского государственного аграрного технического университета из-за поступивших туда сообщений о заложенных взрывных устройствах. В милиции сообщили, что к ним обратились руководители этих учреждений, сообщения пришли на электронную почту.