Как решить финансовые затруднения с помощью ломбарда

Жизнь современного человека отличается непредсказуемостью. Поэтому каждый из нас в определенный момент совершенно неожиданно может столкнуться с ситуацией, когда определенная сумма денег, пусть даже совсем небольшая, нужна очень срочно, а одолжить этот мизер до зарплаты совершенно не у кого – родственники и друзья сами «сидят на мели» и едва сводят концы с концами. Многие пытаются решить проблему с помощью банковских кредитов. Но эта процедура не всем доступна. Кроме того, ее весьма неприятными характеристиками являются длительность процесса получения средств и необходимость преодоления множества препятствий. К большой радости для заемщиков, решить временные финансовые затруднения можно гораздо более легким способом. Так, сегодня продать золото , воспользовавшись услугами ломбарда, можно не только быстро, но и по достаточно высокой цене. Если вам срочно нужно залатать образовавшуюся в бюджете брешь, то обращение в одно из таких заведений станет самым мудрым и рациональным решением.

Плюсы обращения в ломбард

В основе деятельности ломбардов лежит предложение клиентам услуг предоставления финансовых средств под залог ценных вещей. Тем, кому уже доводилось сотрудничать с этими учреждениями, преимущества представляются очевидными. Если же вы до сих пор сомневаетесь в выгоде данного решения, вам обязательно следует ознакомиться с особенностями работы ломбардов более подробно.

Честная оценка

Данный финансовый продукт является своеобразным аналогом микрозайма, но со значительно меньшей процентной ставкой. Чаще всего в качестве залога выступают ювелирные украшения из драгметаллов – золота и серебра. Даже устаревшие, ненужные, отслужившие свой срок ювелирные изделия можно сдать в качестве лома золота по весьма приятной для их владельца цене. Оценка в ломбарде «Золота Скриня» производится в присутствии клиента, учитывается вес и проба драгметалла. Если же украшение дорого вам как память, вы можете выкупить его в любой момент при поступлении финансовых средств

Официальное оформление без скрытых платежей

Все проводимые в ломбардах сделки оформляются официально, заемщик получает на руки экземпляр договора государственного образца, подписанный обеими сторонами. В отличие от банков, ломбарды никогда не практикуют навязывание своим клиентам каких-либо скрытых комиссий или иный платежей. Но самым важным преимуществом сотрудничества с такими заведениями является оперативность получения средств – деньги будут выданы заемщику уже в день обращения.