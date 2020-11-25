У Путина отказала правая рука

У Путина отказала правая рука и вероятно, он испытывает определенные трудности с контролем конечностей. На странное поведение тела российского президента обратили внимание пользователи социальных сетей. Во время последней встречи с министром обороны РФ Шойгу Владимир Путин был вынужден пользоваться только левой рукой, а правую ему явно было тяжело не только поднять, но и вообще управлять конечностью.

Еще ранее пользователи на других видео обращали внимание на постоянную дрожь правой руки Путина и то, тчо ему иногда трудно справляться с дрожью тела.

Напомним, что последние несколько недель различные источники в Кремле, а также западные СМИ сообщают, что у президента России вероятно тяжелая форма болезни Паркинсона, а также Путин перенес операцию на желудке по причине затянувшейся онкологии. Российский публицист Соловей утверждает, что Путин готовиться уйти с поста президента уже в начале 2021 года.

«С Путиным с каждым днем все хуже и хуже. Вполне возможно, он не будет записывать новогоднее обращение.» — утверждают источники. Также в последнее время Путин все реже появляется на различных плановых мероприятиях.