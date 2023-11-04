Подоляк: Ми маємо чітке уявлення про те, як виглядає «кінець війни» «Втома від війни»: радник Мелоні взяв відповідальність за розмову з російськими пранкерами й подав у відставку » Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергія Лупанчука — укази президент №728/2023, №727/2023 «Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України». Іншим своїм указом президент звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. У вересні Зеленський присвоїв вищі військові та спеціальні звання та вручив погони військовослужбовцям сил оборони та правоохоронних органів України. Тоді глава держави присвоїв звання генерал-майора та вручив відповідні погони Віктору Хоренку, якого 3 листопада звільнив з посади командувачу Сил спеціальних операцій ЗСУ