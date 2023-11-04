В Офісі президента порадили Залужному не виносити на публіку ситуацію на фронті

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовка, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті — Жовква в ефірі телемарафону у відповідь на прохання прокоментувати публікацію Залужного

«На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би – це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти.

Тому що ми ж тоді полегшуємо роботу агресору. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки.

Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів – можливо, це дуже глибокий стратегічний задум. Але мені дуже дивно».

Жовква також заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував «один з керівників кабінетів лідерів».