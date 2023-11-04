Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва Ізраїль завдав удару по французькому інституту та офісу агентства AFP в Газі » На початку тижня від мене відписувався «мудрий нарід» та закидували мене тапками за те, що я спрогнозував початок переговорів між Зеленським та хлом в грудні. Ну, так шановні, я базую свої висновки на логіці подій, а не псі патроні та «єдиному марафоні». (( США та ЄС почали обговорювати з Києвом можливі мирні переговори з Росією і те, від чого Україні доведеться відмовитись для досягнення домовленості. Про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на західних чиновників. От так. З деяких подробиць розглядається відмова від Криму та ще деяких територій, які звільнити буде неможливо. Але в Кремлі до сих пір впевнені, що можуть перемогти Україну просто пересидівши Байдена. І шанси таки тепер є. Тому Кремль не сильно хоче домовлятися про щось там — по арабським дипломатичним каналам вони передали, що розглядають лише капітуляцію України. Ну й деякі мої прогнози наступні: — Основна фаза перемовин — навесні. Спочатку в Україні пройдуть вибори, тому з ними (виборами) вже поспішають. — Будуть кадрові зміни в військовому керівництві на більш лояльних до бубочки (власне вже почалися) — Попередньо буде призупинення військових дій на Різдв’яні. Пізніше окупанти перегрупуються, та підуть в зимовий наступ. — Питання НАТО та ЄС відкладатиметься на невідомий термін (Захід це все вже не потягне ні фінансово ні політично). — ЄС стане ще більш нестійким. НАТО переозброюватись на фоні можливої великої війни не буде. Банально — криза, та коштів немає. З розумних зараз лише Польща, та можливо Британия. — з 2024 року основний фокус США перенесуть на Китай, але поступово програють й там. — демократам це все вже надоїсть, тому переможуть на виборах президента республіканці і потім вони будуть мати головняки з тим, що власне й наробили. — наслідки програшу в Україні будуть розгрібатися по всьому світу до середини 203-х. Захід втратить багато своїх позицій. Але власне нам це все вже буде «до-лампочки», ну розумієте чому. Бо треба готуватись до наступної війни в кінці 202-х на початку 203-х. UPD — якби «вумні» люди читали замість Фукуями Хантінгтона, то можливо все було б зовсім інакше. Але сталося як сталося. Попереду всіх чекають важчі випробування. На початку тижня від мене відписувався «мудрий нарід» та закидували мене тапками за те, що я спрогнозував початок переговорів між Зеленським та хлом в грудні. Ну, так шановні, я базую свої висновки на логіці подій, а не псі патроні та «єдиному марафоні». США та ЄС почали обговорювати з Києвом можливі мирні переговори з Росією і те, від чого Україні доведеться відмовитись для досягнення домовленості. Про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на західних чиновників. От так. З деяких подробиць розглядається відмова від Криму та ще деяких територій, які звільнити буде неможливо. Але в Кремлі до сих пір впевнені, що можуть перемогти Україну просто пересидівши Байдена. І шанси таки тепер є. Тому Кремль не сильно хоче домовлятися про щось там — по арабським дипломатичним каналам вони передали, що розглядають лише капітуляцію України. Ну й деякі мої прогнози наступні: — Основна фаза перемовин — навесні. Спочатку в Україні пройдуть вибори, тому з ними (виборами) вже поспішають. — Будуть кадрові зміни в військовому керівництві на більш лояльних до бубочки (власне вже почалися) — Попередньо буде призупинення військових дій на Різдв’яні. Пізніше окупанти перегрупуються, та підуть в зимовий наступ. — Питання НАТО та ЄС відкладатиметься на невідомий термін (Захід це все вже не потягне ні фінансово ні політично). — ЄС стане ще більш нестійким. НАТО переозброюватись на фоні можливої великої війни не буде. Банально — криза, та коштів немає. З розумних зараз лише Польща, та можливо Британия. — з 2024 року основний фокус США перенесуть на Китай, але поступово програють й там. — демократам це все вже надоїсть, тому переможуть на виборах президента республіканці і потім вони будуть мати головняки з тим, що власне й наробили. — наслідки програшу в Україні будуть розгрібатися по всьому світу до середини 203-х. Захід втратить багато своїх позицій. Але власне нам це все вже буде «до-лампочки», ну розумієте чому. Бо треба готуватись до наступної війни в кінці 202-х на початку 203-х. UPD — якби «вумні» люди читали замість Фукуями Хантінгтона, то можливо все було б зовсім інакше. Але сталося як сталося. Попереду всіх чекають важчі випробування. Віталій Рождаєв