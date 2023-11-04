Міністр оборони Італії про війну в Україні: Потрібне перемир’я, але час іще не настав

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що час для проведення мирних переговорів між Україною і РФ іще не настав, але «надія помирає останньою» — Крозетто в інтерв’ю Quotidiano Nazionale, повідомляє «Європейська правда»

«Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права…

Очевидно, що міцний мир не може ґрунтуватися тільки на воєнних діях. Необхідне політичне «перемир’я». Час для цього ще не настав, але «Надія помирає останньою».

Крозетто визнав, що зараз увага до війни РФ проти України знизилась, однак не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ.

Італійський міністр додав, що підтримка Києва з боку Заходу і ЄС не змінилася.