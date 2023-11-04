Ізраїль завдав удару по французькому інституту та офісу агентства AFP в Газі

Про це повідомляє французьке видання RFi.

Міністерство закордонних справ заявило, що Ізраїль вдарив по Французькому інституту в Газі.Днем раніше також було серйозно пошкоджено офіс французького інформаційного агентства AFP в Газі.

«Ми були поінформовані ізраїльською владою про те, що французький інститут в Газі став мішенню ізраїльського удару», — йдеться в заяві міністерства. У заяві сказано, що ізраїльську владу попросили пояснити причини удару «без зволікань».

«AFP найрішучішим чином засуджує цей удар по нашому офісу в місті Газа, — заявив генеральний директор агентства Фабріс Фріс. — Розташування цього офісу відоме всім… саме для того, щоб запобігти такому нападу і дозволити нам продовжувати свідчити на місцях».

Французькому інститут в Газі був закритий з моменту початку бойових дій. Це єдиний західний культурний центр в Газі, пов’язаний з посольством Франції в Ізраїлі. Про це інформує CNN.

«Ми зажадали від ізраїльської влади негайно повідомити нам через відповідні канали матеріальні елементи, які мотивували це рішення», — заявили в міністерстві.

У міністерстві заявили, що ніхто з працівників інституту або французьких громадян не перебував у приміщенні центру під час страйку. Французька влада працює над евакуацією палестинських працівників центру з Гази.