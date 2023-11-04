Армія РФ втратила за добу 35 артсистем, 11 танків і 830 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 304 110 (+830)
- танків ‒ 5276 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 9939 (+38)
- артилерійських систем – 7363 (+35)
- РСЗВ – 861 (+7)
- засобів ППО ‒ 568 (+2)
- літаків – 322 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39)
- крилатих ракет ‒ 1551 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25)
- спеціальної техніки ‒ 1038 (+4)
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