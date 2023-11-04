 
«  
  »

Армія РФ втратила за добу 35 артсистем, 11 танків і 830 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 304 110 (+830)
  • танків ‒ 5276 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 9939 (+38)
  • артилерійських систем – 7363 (+35)
  • РСЗВ – 861 (+7)
  • засобів ППО ‒ 568 (+2)
  • літаків – 322 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39)
  • крилатих ракет ‒ 1551 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25)
  • спеціальної техніки ‒ 1038 (+4)
4 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  