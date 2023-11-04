Окупанти завдали 2 ракетних удари по Україні Подоляк: Ми маємо чітке уявлення про те, як виглядає «кінець війни» » Армія РФ втратила за добу 35 артсистем, 11 танків і 830 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Російська армія намагалася відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки на Донеччині та Роботиного Запорізької області, але ЗСУ відбили ворожі атаки та ліквідували ще 830 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 304 110 (+830)

танків ‒ 5276 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 9939 (+38)

артилерійських систем – 7363 (+35)

РСЗВ – 861 (+7)

засобів ППО ‒ 568 (+2)

літаків – 322 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39)

крилатих ракет ‒ 1551 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25)

спеціальної техніки ‒ 1038 (+4)