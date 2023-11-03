Україна почала імпортувати електроенергію з Румунії

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

У Харкові внаслідок обстрілу, який РФ здійснила в ніч на 3 листопада, без світла залишилися 146 побутових і 13 юридичних абонентів.

У Вінницькій області внаслідок падіння фрагментів збитого безпілотника було знеструмлено 1562 споживачів. Нині більшість із них заживили.

У Донецькій області за минулу добу через обстріли було відключено 2709 абонентів.

У Дніпропетровській області через бойові дії було відключено 166 споживачів, нині всі вони вже зі світлом.

«Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Чернігівській, Херсонській областях», — повідомили в Міненерго.

Ремонтні бригади стають до роботи після дозволу військових. Загалом за добу енергетики заживили понад 11 тис. споживачів, переважно на Донеччині.

У Херсоні внаслідок затоплення, спричиненого підривом Каховської ГЕС, досі без світла 1000 абонентів.