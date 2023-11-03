Расмуссен закликав запросити Україну в НАТО попри війну

Пропозиція Расмуссена прозвучала в інтерв’ю одному з фінських видань.

За його словами, Україну мають запросити до членства в Альянсі на саміті НАТО наступного літа у Вашингтоні.

«Якщо ми скажемо, що Україну не можна запросити в члени, поки триває війна, то Путіну буде дано привід продовжувати цю війну нескінченно», — сказав Расмуссен.

Він наголосив, що президентові РФ треба дати зрозуміти, що Україна стане членом НАТО попри все.

«Чим швидше ми так діятимемо, тим швидше зможемо закінчити війну», – висловився колишній генсек НАТО.

Він підкреслив, що спочатку має бути членство України в НАТО, а потім кінець війни, а не навпаки.