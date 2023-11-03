Ізраїль більше не попереджає Росію про удари по бойовиках у Сирії

Ізраїль посилив удари проти підтримуваних Іраном бойовиків у Сирії, які наблизилися до ізраїльського кордону та припинив попереджати Росію про атаки по сирійській території — Bloomberg

«Ця зміна, про яку повідомляють люди, знайомі з ситуацією, разом з активізацією атак, погіршує і без того неспокійні відносини між Ізраїлем і Росією».

Повідомляється, що 30 жовтня ізраїльські військові літаки розбомбили сирійську військову базу в південній провінції Дараа.

П’ятьма днями раніше Ізраїль завдав удару по складу зброї на великій сирійській базі на півдні країни, де іранські офіцери і бойовики угруповання «Хезболла» перебувають разом з сирійськими військами. Ізраїльські військові літаки також завдали удару по радарах повітряного спостереження на сусідньому об’єкті.

«Члени російської військової поліції час від часу присутні на об’єкті поруч з цією базою. Невідомо, чи були вони там, коли Ізраїль завдав удару. Сирійські військові визнали обидві атаки», — зазначає видання.