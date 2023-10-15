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Сили оборони за добу знищили 8 танків, 33 артсистеми та 880 солдатів армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 287 770 (+880) осіб
  • танків ‒ 4948 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25)
  • артилерійських систем – 6866 (+33)
  • РСЗВ – 813 (+2)
  • засобів ППО ‒ 547 (+0)
  • літаків – 317 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4)
  • крилатих ракет ‒ 1531 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24)
  • спеціальної техніки ‒ 976 (+5)

Дані уточнюються.

15 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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