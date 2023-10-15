Ізраїль переніс операцію у секторі Гази, яку планував на вихідні

Видання The New York Times стверджує, що армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду.

За словами офіцерів, спочатку вторгнення планувалося на вихідні, але було відкладено на кілька днів через хмарність, яка «ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ».

Уточнюється, що під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецназ, додали офіцери.

Сухопутні війська прикриватимуть бойові літаки, вертольоти, безпілотники і артилерія, що стрілятиме з суші і моря.

Вони наголошують, що їхня ціль – розгром ХАМАС та ліквідація його лідерів, відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня.