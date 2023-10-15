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ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції у Газі

Текст звернення оприлюднив 7 канал ізраїльського ТБ.

«За підтримки значних матеріально-технічних зусиль і сотень тисяч призваних резервістів сили ЦАХАЛу наразі готуються реалізувати широкий спектр оперативних наступальних планів, які можуть включати комбіновані та скоординовані удари з повітря, моря та землі», — зазначив генерал.

Зокрема, речник ізраїльської армії описав підготовчі заходи, здійснені станом на вечір 14 жовтня, що є восьмим днем з моменту початку нинішньої війни Ізраїлю з ХАМАСом.

«Сухопутні війська та Управління технічного та матеріально-технічного забезпечення ЦАХАЛу готують сили ЦАХАЛу до розширеної бойової арени. У рамках матеріально-технічної підготовки управління створило передові центри матеріально-технічного забезпечення, щоб бойові підрозділи могли оперативно отримати необхідне устаткування. Протягом останніх кількох днів те, що необхідно для ведення бою, було передано відповідним силам, і на даному етапі різні підрозділи Управління технологічного та матеріально-технічного забезпечення працюють над завершенням постачання передових технологічних засобів та необхідного обладнання», — пояснив Даніель Хагарі.

За його словами, батальйони ЦАХАЛу «розгорнуто по усій країні» й на даний час вони «підвищують оперативну готовність до наступних етапів війни, з акцентом на важливі наземні операції».

Свіоєю чергою прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у суботу, 14 жовтня, відвідав звільнені від нападників кібуци Беері та Кфар-Аза. Під час спілкування з полковником Амі Бітоном, командиром 35-ої повітряно-десантної бригади «Цанханим», що вела бої у цих населених пунктах, очільник ізраїльського уряду наголосив:

«Ми готові продовжувати».

Відповідне відео з’явилося на офіційному фейсбуці Нетаньягу.

15 октября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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