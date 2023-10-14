Ризик РФ втратити кораблі сильніший, ніж бажання блокувати українські порти — розвідка Британії

Джерело: зведення британської розвідки
Дослівно: «Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків, якби Росія відверто атакувала торгове судноплавство, скоріш за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні».
Деталі: За даними відомства, Росія вже подвоїла свою оборонну позицію після літніх ударів по Чорноморському флоту.
Багато престижних об’єктів переведені з окупованого Криму до Новоросійська, зокрема кораблі та підводні човни з крилатими ракетами.
Нагадаємо: Військово-морські сили повідомили, що російський патрульний корабель «Павло Державін» 13 жовтня був уражений двічі, а окрім нього отримав пошкодження буксир «Ніколай Муру».
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