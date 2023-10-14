Понад 400 тис. жителів Гази покинули свої домівки

Згідно з інформацією ООН, понад 423 тисячі місцевих мешканців сектору Гази вже покинули свої домівки до моменту, коли Ізраїль висловив вимогу евакуювати людей з північної частини Гази і переселити їх на південну територію протягом 24 годин. Цю інформацію надала ООН, як повідомляє The Times of Israel.

Важливо відзначити, що ізраїльські війська повідомили ООН про необхідність евакуації всього палестинського населення на північ від сектору Гази до південної частини протягом 24 годин. Це сталося після того, як Ізраїль відповів на масовий атаки, проведені ХАМАСом, тижневими повітряними обстрілами, і можливо, вони готуються до наземного вторгнення.