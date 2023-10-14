Белый дом обвинил Северную Корею в поставке вооружений в Россию На саміті ЄС вимагатимуть «рішучого прогресу» щодо використання активів РФ » Брюс Вілліс внаслідок деменції втратив деякі «мовні навички» За словами актора Гленна Гордона Карона, американський кіноактор Брюс Вілліс втратив “радість від життя” та деякі “мовні навички” внаслідок лобно-скроневої деменції. Карон, який наприкінці 1980-х працював з Віллісом над детективним серіалом, розповів про стан актора. В інтерв’ю Карон сказав, що намагається раз на місяць відвідувати його і “дуже намагається залишитися в його житті”. “Я відчуваю, що в одну-три хвилини він дізнається, хто я. Він не зовсім говіркий; раніше він був ненажерливим читачем – він не хотів, щоб хтось про це знав – а зараз він не читає. Усі ці мовні навички йому більше недоступні, але він – усе ще Брюс”,– сказав Карон. Карон додав, що Вілліс “просто обожнював прокидатися щоранку і намагатися жити повним життям”, але тепер він живе так, ніби “бачить життя крізь сітку”. “Коли ти з ним, ти знаєш, що це Брюс, і ти вдячний, що він є, але радість життя зникла. Якщо ви коли-небудь проводили час з Брюсом Віллісом, ніхто не мав більше радості від життя, ніж він”, – зазначив Карон.