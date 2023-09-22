В уряді Бельгії припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року

Про це пише бельгійське видання VRT.

«Віцепрем’єр федерального уряду Бельгії Девід Кларінвал (David Clarinval) в інтерв’ю заявив, що Бельгія може передати Україні від двох до чотирьох бойових літаків F-16 наступного року. Раніше міністерство оборони Бельгії заявляло, що буде неможливим поставляти ці літаки для України,… оскільки вони потрібні для захисту повітряного простору Бельгії та виконання місій в рамках НАТО з патрулювання східних кордонів ЄС у країнах Балтії», — пише видання.

Як зазначається у публікації, військово-повітряні сили Бельгії наразі мають 45 військових літаків F-16. Всі вони досягнуть граничного терміну використання протягом наступних 5-6 років, та будуть списані. З наступного року Бельгія почне отримувати 4-5 нових винищувачів F-35 щорічно, які мають поступово замінити літаки F-16.

«Це означає, що ті літаки F-16, які все ще матимуть наявні години польоту, можуть поступово вивільнятися, і їх передання Україні є одним із варіантів. Водночас будь-яке рішення щодо цього має приймати федеральний уряд Бельгії», — йдеться у публікації VRT.